Mike Verweij komt met duidelijk advies voor Sven Mislintat na zege van Ajax

Mike Verweij vindt dat het behouden van Mohammed Kudus bij Ajax de hoogste prioriteit moet krijgen van directeur voetbalzaken Sven Mislintat. De 22-jarige Ghanees viel dinsdagmiddag met twee doelpunten en een assist in positieve zin op tegen Shakhtar Donetsk (3-0).

Kudus is onmisbaar voor het huidige Ajax, concludeert Verweij na de eerste zege onder Maurice Steijn. De middenvelder annex aanvaller opende in de achttiende minuut de score door een strafschop te benutten, was de aangever bij de 2-0 van Steven Bergwijn en nam vervolgens het derde Amsterdamse doelpunt voor zijn rekening. En dat terwijl Kudus alleen de eerste helft speelde.

"Naast op te schieten met de hoogst noodzakelijke komst van een rechter centrale verdediger en een spits, doet directeur voetbalzaken Sven Mislintat er verstandig aan een topprioriteit van het aanblijven van Mohammed Kudus te maken", is het advies dat Verweij in De Telegraaf geeft aan Mislintat.

Er is volgens Verweij nog veel werk aan de winkel voor de directeur voetbalzaken. "Voorlopig blijkt deals sluiten met nieuwe spelers voor Mislintat moeilijker dan met zijn diamantogen goede mogelijke nieuwelingen op te sporen. En dus doet hij er verstandig aan snel met Kudus om tafel te gaan. Hem ertoe bewegen een jaar langer te blijven, zou weleens de belangrijkste ’aanwinst’ voor Steijn kunnen zijn."