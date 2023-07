Miljoenentransfer aanstaande: Feyenoord ‘op een haar na’ akkoord over transfersom

Danilo is hard op weg naar de uitgang bij Feyenoord, zo weet het Algemeen Dagblad zondagavond te melden. Volgens de Rotterdamse krant tikt Rangers FC 'met een transfersom die kan oplopen tot boven de zes miljoen euro de vraagprijs van Feyenoord aan’.

Volgens het Algemeen Dagblad is het het vierde bord van Rangers FC op Danilo. Drie eerdere biedingen op de Braziliaanse spits werden door Feyenoord van tafel geveegd, maar met de vierde poging is de club uit club uit Glasgow de vraagprijs van Feyenoord ‘op een haar na genaderd’, zo klinkt het.

Artikel gaat verder onder video

De berichtgeving van het Algemeen Dagblad is opvallend, daar deze lijnrecht tegenover de berichtgeving van De Telegraaf eerder dit weekeinde staat. De Amsterdamse krant maakte zaterdag melding van een bod van 'vijf of zes miljoen euro' van Rangers op Danilo en voegde daaraan toe dat Feyenoord de biedingen van Rangers FC op Danilo 'niet serieus' neemt. Volgens Marcel van der Kraan, chef sport van De Telegraaf, zou de club van trainer Arne Slot pas bij een bod van rond de tien miljoen euro zaken willen doen met Rangers FC. Een dergelijke transfersom lijkt echter ambitieus, gezien de berichtgeving van het Algemeen Dagblad vanavond.

Danilo maakt een jaar geleden de transfervrije overstap van Ajax naar Feyenoord. Waar de Braziliaanse spits in zijn eerste maanden in Rotterdamse dienst vaak een basisplaats had, werd hij gedurende het seizoen voorbijgestreefd door Santiago Giménez. Desalniettemin miste Danilo geen enkele wedstrijd in de Eredivisie, de Europa League en de KNVB Beker. In totaal kwam hij 48 keer in actie voor Feyenoord. Zijn teller stokte bij veertien doelpunten en vier assists.