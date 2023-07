Nicolò Schira komt met desastreus nieuws voor Ajax en Sven Mislintat

De kans dat Ajax de strijd om de handtekening van Josip Sutalo wint, is een stuk kleiner geworden. De 23-jarige centrale verdediger van Dinamo Zagreb verkast liever naar Fiorentina, zo claimt de Italiaanse transferspecialist Nicolò Schira.

Ajax is al geruime tijd geïnteresseerd in Sutalo, die in Amsterdam de beoogde vervanger van de naar Arsenal vertrokken Jurriën Timber is. Directeur voetbalzaken Sven Mislintat is deze week de onderhandelingen met Dinamo Zagreb over een transfer van de 1 meter 90 lange verdediger begonnen.

Het eerste bod van Ajax bedraagt volgens Schira zestien miljoen euro (inclusief bonussen), terwijl in Kroatië wordt beweerd dat de Amsterdammers achttien miljoen euro (exclusief bonussen) hebben geboden. Fiorentina heeft Sutalo op het oog als vervanger van Igor, die voor zeventien miljoen euro is verkocht aan Brighton & Hove Albion. Chelsea zou de verrichtingen van de Kroatische verdediger eveneens in de gaten houden.

Ajax houdt zich vooralsnog vrij koest op de transfermarkt. Met Branco van den Boomen (transfervrij overgekomen van Toulouse) en Benjamin Tahirovic (voor 8,5 miljoen euro overgenomen van AS Roma) werden nog maar twee spelers gehaald. Ajax zou op dit moment niet alleen werk maken van de komst van Sutalo, maar ook pogingen ondernemen om Eduard Spertsyan over te nemen van FK Krasnodar.