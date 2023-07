'Niet alleen Sven Mislintat, maar ook Vlado Lemic heeft veel macht bij Ajax'

Zaakwaarnemer Vlado Lemic heeft een 'flinke vinger in de pap' bij Ajax, stelt journalist Marcel van der Kraan van De Telegraaf. Lemic geldt als een invloedrijke zaakwaarnemer met veel contacten in Nederland.

"Ik hoor dat bij Ajax niet alleen Sven Mislintat een grote rol speelt, maar ook Vlado Lemic, de man die in het verleden bij PSV is buitengezet omdat hij ruzie had met Jan Reker, en daarna weer terugkwam. Die zit altijd weer tussen allerlei bijzondere transfers", stelt Van der Kraan in de podcast Kick-Off.

"We hebben vorig jaar de situatie gehad met Milos Malenovic, die het verwijt kreeg dat hij zich te veel bemoeide met transfers", wijst de journalist naar de zaakwaarnemer van Dusan Tadic en Alfred Schreuder. "Nu begrijp ik dat Vlado Lemic toch ook een flinke vinger in de pap heeft bij Ajax." Clubwatcher Mike Verweij antwoordt: "Ja, zeker. Hij heeft Tahirovic in ieder geval binnengebracht."

Lemic werd in april 2008 groot nieuws in Nederland, doordat toenmalig algemeen directeur Reker van PSV vond dat de Serviër te veel macht uitoefende in Eindhoven. Lemic was in het verleden verantwoordelijk voor de komst van Mateja Kezman, Jefferson Farfán, Hereulho Gomes, Alex en Jonathan Reis naar PSV. Sommigen van hen leidde hij later ook weer naar de uitgang. Ook was hij betrokken bij transfers als die van Royston Drenthe (van Feyenoord naar Real Madrid), Miralem Sulejmani (van sc Heerenveen naar Ajax) en Klaas-Jan Huntelaar (van Ajax naar Real Madrid). Lemic begeleidde ook transfers van topspelers als Samuel Eto'o en Luka Modric.