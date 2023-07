Niet doorgebroken bij PSV, nu op weg naar de Premier League? 'Everton en Forest azen op Nederlandse spits'

Bij PSV zat een definitieve doorbraak er niet in, maar bij Swansea City bloeide Joël Piroe helemaal op. Na 44 doelpunten in 92 duels op het tweede niveau in Engeland lonkt nu een fraaie overstap voor de 23-jarige spits, die komend seizoen in de grootste competitie ter wereld zou kunnen gaan spelen.

Volgens Voetbal International is Piroe op de radar verschenen van twee Premier League-clubs: Everton en Nottingham Forest. Beide teams streden afgelopen seizoen lang tegen degradatie, maar op de slotdag van het seizoen verzekerden zij zich van nog minstens een jaar op het hoogste niveau.

In de zoektocht naar doelpunten zouden beide clubs nu bij Piroe zijn uitgekomen. Afgelopen jaargang trof de Nederlandse spits liefst 19 keer doel in het Championship, waarin Swansea met een tiende plaats op de eindrangschikking ver van promotie naar het hoogste niveau bleef. Piroe zou dus wél een stap hogerop kunnen gaan zetten. Omdat hij nog maar voor één seizoen vastligt bij de club uit Wales, zou Swansea geneigd zijn om mee te werken aan een transfer.

PSV verhuurde Piroe in het seizoen 2019-20 aan Sparta Rotterdam, maar namens die club kwam hij in twintig wedstrijden (veelal als invaller) slechts tot twee doelpunten. Piroe debuteerde in oktober 2020 in het eerste elftal van PSV, waarvoor hij in december van dat jaar zijn eerste doelpunt in de Eredivisie maakte in het uitduel bij sc Heerenveen (2-2). In de Europa League scoorde hij enkele dagen later bovendien twee keer in de blessuretijd van het thuisduel met Omonia Nicosia, dat daardoor met 4-0 verslagen werd. Een half jaar later volgde een vertrek naar Swansea, dat een miljoen euro neertelde voor de aanvaller. Pas in Wales ontpopte Piroe zich dus tot een ware goalgetter, die volgend seizoen wellicht op het hoogste niveau zijn kans gaat krijgen.