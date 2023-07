Nieuw Ajax-shirt lekt uit: 'Eerlijk is eerlijk...'

Het derde shirt van Ajax voor het seizoen 2023/24 lijkt uitgelekt. Footy Headlines, een website die is gespecialiseerd in dergelijke primeurs, heeft enkele foto's van het tenue in handen.

Waar het derde shirt van Ajax vorig seizoen zandkleurig was, gaan de Amsterdammers nu voor een stealth look. Het shirt heeft een zwarte basis met een antraciet/donkergrijs patroon en donkergrijze logo's.

Het derde shirt wordt wat beter ontvangen dan het thuisshirt. De aanhang van Ajax schrok zich te pletter toen dat shirt uitlekte en later werd gepresenteerd. Er klonk onder meer veel kritiek op de rode baan die niet helemaal doorloopt en het clublogo in het midden van het shirt.

Hieronder lees je enkele reacties op het gelekte derde shirt van Ajax:

Eerste reactie: beetje saai?



Alle 3e shirts tot nu toe waren vrij speciaal: vorig jaar Daily Paper collab, Bob Marley, in 2021 50 jaar ECI. Maar deze is niet echt speciaal. https://t.co/3qoI0gxuQ9 — Abel (@AbellAFCA) July 19, 2023

K snap dat mensen t een vet shirt vinden maar vanaf dat Ajax 3e kits uitbracht zat er altijd een verhaal achter met Bob Marley, Daily Paper en 50 jarige jubileum. En dees is gwn te basic.. https://t.co/NB1QGa40XL — ijskonijn Dolberg (@IksnapT) July 19, 2023

Deze zou een hoop goed maken van mijn humeur mbt Ajax wel. #Ajax https://t.co/RetzKuCQqs — Martijn Gijsbers 🇲🇽🐐 (@Maxter1203) July 19, 2023