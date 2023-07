Nieuwe FCUpdate Podcast: 'Feyenoord is eigenlijk de ideale club voor Danjuma'

Feyenoord wordt in verband gebracht met Arnaut Danjuma. De Nederlandse aanvaller, die het afgelopen seizoen weinig indruk heeft gemaakt bij Tottenham Hotspur, mag vertrekken bij Villarreal. Is een overstap naar De Kuip de ideale stap voor Danjuma? Dat en meer wordt besproken in de nieuwe FCUpdate Podcast.

Er is - natuurlijk - ook aandacht voor de oefenduels van de traditionele top-drie van afgelopen weekend. Feyenoord won met 3-1 van PEC Zwolle, maar liet volgens host Stan Timmerman na om Thomas Beelen op een unieke manier te presenteren. "Waarom hebben ze hem niet laten invallen in een Feyenoord-shirt? Of op de Feyenoord-bank laten zitten?"

Artikel gaat verder onder video

Bij Ajax was het allemaal nog niet zo denderend tegen FC Den Bosch (2-2). "Een oefenpotje zegt natuurlijk weinig, maar er is nog werk aan de winkel in Amsterdam", stelt redacteur Nathan Sprey.

Ook wordt in de podcast de zorgelijke situatie rondom Juventus besproken, gaat het over de nieuwe aanval van PSV en is er aandacht voor de soap rondom Lutsharel Geertruida.

Beluister hieronder de nieuwste FCUpdate Podcast met host Stan Timmerman en redacteur Nathan Sprey.