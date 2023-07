Nieuwe FCUpdate Podcast: 'Simons wilde toch dat PSV hem wat meer ging pleasen'

Het was een pittig weekend voor het algehele niveau van de Eredivisie. Met Xavi Simons en Dusan Tadic verliest de Nederlandse competitie (twee van) de beste spelers van het afgelopen seizoen. In de nieuwste FCUpdate Podcast gaat het natuurlijk over de - toch wel verassende - transfers van de twee. FCUpdate-journalist Mounir Boualin was heilig overtuigd van het besluit van Simons dat hij in Eindhoven zou blijven, hij geeft toelichting over de gang van zaken.

Mounir zei in de podcast van 7 juli dat er wel iets heel raars moest gebeuren mocht Xavi Simons kiezen voor een overstap. Nou, dat is dus gebeurd. Maar ondanks zijn overtuigende beredenering in die podcast vindt hij het wel zo netjes om ook in de podcast aan te schuiven als hij fout zit. "Als je een grote bek hebt, dan moet je ook op de blaren zitten als je fout zit", zegt hij.

Artikel gaat verder onder video

Het gaat ook over de ontwikkelingen bij Manchester United. The Red Devils zijn heel dichtbij het aantrekken van oud-Ajax-doelman André Onana, daarnaast is oud-aanvoerder Harry Maguire de deur gewezen. Een goede ontwikkeling, zegt redacteur Luuk van Grinsven in de podcast. "Ik vind Maguire echt dramatisch, dus het is ook niet zo gek dat Ten Hag hem niet opstelt."

Beluister hieronder de hele FCUpdate Podcast over Simons, Tadic, United en nog veel meer.