Noa Lang grapt na vraag van Milan van Dongen: 'Ik zou geneeskunde studeren'

Noa Lang is momenteel met PSV op trainingskamp in Oostenrijk, waar hij ook voor het eerst als PSV'er in aanraking komt met de Nederlandse pers. ESPN-verslaggever Milan van Dongen stelde de buitenspeler een aantal lastige vragen.

In een videoitem van ESPN stelt Van Dongen de duurste aanwinst in de historie van PSV (15 miljoen euro) onder meer de vraag welk beroep Lang had uitgeoefend als hij geen profvoetballer was geworden. De aanwinst van de Brabantse club had niet lang nodig om de journalist een antwoord te geven: "Pfoe, ik zou geneeskunde studeren", zegt de 24-jarige voetballer met een serieus gezicht. "Ja?", vraagt Van Dongen vervolgens. "Nee ben je gek", zegt Lang lachend. "Weet ik veel."

"Hier heb ik nooit over nagedacht man", stelt de aanvaller, die vervolgens na een korte bedenktijd toch nog met een serieus antwoord aan komt zetten: "Als ik iets op moeten dan personal trainer, net als mijn vader", zegt Lang, die in de eerste oefenwedstrijden van PSV nog aan de kant bleef wegens lichte klachten. Zaterdag wacht een wedstrijd tegen het Duitse Augsburg,