Noa Lang: 'Ik weet ook wel dat ik meer waard ben dan vijftien miljoen'

Noa Lang heeft tien dagen na zijn transfer naar PSV voor het eerst de balans opgemaakt. De 24-jarige aanvaller stond aanvankelijk niet open voor een terugkeer naar de Eredivisie, maar veranderde van gedachten en kwam uiteindelijk voor vijftien miljoen euro (inclusief bonussen) over van Club Brugge.

In gesprek met Voetbal International onthult Lang wat het eerste was wat hij dacht toen PSV zich in mei meldde. "Daar ga ik niet heen. Maar dat had niets met PSV te maken, ik dacht gewoon niet aan een terugkeer naar Nederland", zegt Lang. "Ik heb hier een tijdje over nagedacht en ben in gesprek gegaan met de mensen van PSV. Met Marcel Brands, met Earnest Stewart, met Peter Bosz. Zij wisten me te raken, waren oprecht geïnteresseerd in me. Veel clubs draaien vaak een riedeltje af om hun belangstelling kenbaar te maken, maar dit voelde anders. Ik voel de waardering, hoe graag ze me wilden hebben en de plannen spraken me aan."

Het losweken van Lang bij PSV was een flinke uitdaging voor Club Brugge, dat een flinke transfersom wilde voor de Oranje-international. "De onderhandelingen met Club Brugge waren niet makkelijk. Ze vinden dat ze te weinig geld hebben gekregen. Ze wilden me niet laten gaan voor dit bedrag, maar ja, we waren vierde geworden. En ik weet ook wel dat ik meer waard ben dan vijftien miljoen. Voor PSV is het wel een recordaankoop. Dat deed me natuurlijk ook wel goed. En ik snap Club Brugge ook wel en uiteindelijk hebben ze het mij ook gegund, dus ik ben hen dankbaar."

Een jaar geleden werd Lang nog in verband gebracht met een transfer naar AC Milan. "Maar dat is nooit zo concreet geweest dat een akkoord dichtbij was. Wel dacht ik voor nu in eerste instantie ook aan zo’n competitie, maar PSV wist me te overtuigen. Ik ga het gewoon doen man, en ga het bij PSV gewoon nog beter doen dan dat ik het in België heb gedaan. Dan weet ik zeker dat voor mij de stap naar de absolute Europese top eraan gaat komen. Ik ben er ook van overtuigd dat als ik bij Ajax of PSV had gedaan wat ik bij Club Brugge heb gedaan, dat ik daar ook al zou zijn."