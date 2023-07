Noa Lang moet officieus debuut voor PSV uitstellen, Peter Bosz mist drietal

Noa Lang kan komende zaterdag nog niet zijn officieuze debuut voor PSV gaan maken. De duurste aanwinst van deze zomer ondervindt nog teveel hinder van de blessure die hij tijdens zijn eerste training in Eindhoven opliep om minuten te maken in het oefenduel met FC Blau-Weiss Linz.

Dat schrijft het Eindhovens Dagblad vrijdagavond. Lang is niet de enige PSV'er die het oefenduel aan zich voorbij moet laten gaan. Ook Luuk de Jong en Guus Til zullen ontbreken tegen de Oostenrijkers.

Het drietal Lang - De Jong - Til voegt zich bij de andere afwezigen Armando Obispo, Mauro Júnior en Fredrik Oppegard, die naar verwachting voorlopig nog niet inzetbaar zullen zijn voor de nieuwe trainer Peter Bosz. Die zal wel op korte termijn kunnen beschikken over Lang, zo is de verwachting: "De duurste aankoop van PSV van deze zomer is wel weer hersteld van zijn klachten, maar nog niet in staat om een oefenwedstrijd te spelen. Dat zou volgende week kunnen gebeuren, als PSV het opneemt tegen FC Augsburg."

Om de ploeg van Bosz verder aan te vullen heeft PSV besloten een aantal jeugdspelers toe te voegen aan de selectie voor het oefenduel in Oostenrijk. Vrijdag werden Emir Bars en Simon Colyn van Jong PSV alsnog ingevlogen, het tweetal zal hopen minuten in de hoofdmacht te mogen maken.