Noa Lang neemt met ronduit tenenkrommende rap afscheid van supporters Club Brugge

Noa Lang heeft zondagmiddag met een ronduit tenenkrommende rap afscheid genomen van de supporters van Club Brugge. De markante vleugelaanvaller, die zaterdag zijn komst naar PSV definitief afrondde, plaatste op Instagram een video met hoogtepunten van zichzelf in het shirt van de Belgische grootmacht. Lang heeft onder de video een zelf bedachte en ingezongen rap geplaatst. Hij zingt onder andere dat hij ‘van de bodem komt en nu een ster aan de pitch is’, dat hij ‘alles op slot heeft gezet’ en ‘dat iedereen bang is van Noa Lang’.

Lang plaatst zichzelf overigens niet alleen in zijn rap op een voetstuk: de nieuwbakken PSV’er doet dat in caption bij de video haarfijn over. “Blauw Zwarte familie, na 3 seizoenen is de tijd gekomen om afscheid te nemen van deze geweldige club. En wat een tijd is het geweest”, schrijft Lang, voordat hij toekomt aan een opsomming van zijn prestaties in Belgische dienst. Lang benoemt onder meer de twee landstitel die hij behaalde met Club Brugge en zijn zes uitverkiezingen als Speler van de Maand in de Belgische competitie.

“Pfff we hebben België heet gemaakt! Ben dankbaar voor alle prachtige en leerzame momenten, en zal me (mijn, red.) periode bij de beste en mooiste club van België altijd koesteren. Dit is geen vaarwel maar een tot ziens, want ik zie jullie snel in Jan Breydel!”, aldus Lang.