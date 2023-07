Oefenwedstrijden PSV: alle vriendschappelijke duels voor het seizoen 2023/24

De verwachtingen zijn hooggespannen rond PSV. De nieuwe trainer Peter Bosz moet in Eindhoven eindelijk zijn eerste hoofdprijs gaan winnen en wil in de voorbereiding de toon zetten. Hoe ziet de voorbereiding van PSV eruit? PSV heeft al veel informatie bekendgemaakt over het programma van de voorbereiding. Het programma van alle oefenwedstrijden vind je in dit artikel.

PSV begon op 4 juli aan de voorbereiding op het seizoen 2023/24. Toen werd de nieuwe trainer Bosz gepresenteerd en stond hij voor het eerst op het trainingsveld op De Herdgang. In juli zal PSV op trainingskamp gaan naar het buitenland. Het lijkt Oostenrijk te worden, want volgens het Eindhovens Dagblad wordt op 15 juli in Linz geoefend tegen FC Blau-Weiß Linz. Er zijn ook andere oefenduels bekend, waaronder de traditionele Lichtstadderby en een duel met Premier League-club Nottingham Forest. De officieuze start van het seizoen wordt gespeeld tegen Sint-Truiden.

Programma PSV voorbereiding 2023/24:

3 juli: Eerste training

8 juli: PSV - Sint Truiden (besloten)

13/23 juli: Trainingskamp in Oostenrijk

15 juli: FC Blau-Weiß Linz - PSV

22 juli: PSV - FC Augsburg

26 juli: PSV - FC Eindhoven

30 juli: PSV - Nottingham Forest

Johan Cruijff Schaal & Eredivisie

Na de voorbereiding speelt PSV op vrijdag 4 augustus tegen Feyenoord in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. De kraker begint om 20.00 uur in De Kuip. Ruim een week later, op zaterdag 12 augustus, staat de eerste competitiewedstrijd op het programma. PSV speelt dan om 16.30 uur thuis tegen FC Utrecht.

In een speciale editie van de FCUpdate Podcast bespreken host Stan Timmerman en journalist Mounir Boualin het afgelopen seizoen van PSV.