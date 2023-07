Onana tekent bij Manchester United en voegt zich spoedig bij oude bekenden

André Onana vervolgt zijn loopbaan bij Manchester United. De doelman komt over van Internazionale, zo maakt United met een filmpje op Twitter bekend. Onana is de opvolger van David de Gea, die transfervrij is vertrokken. De Kameroener tekent een vijfjarig contract op Old Trafford, met de optie voor een extra seizoen.

De transfer van Onana hing al enkele weken in de lucht. Woensdag doorstond de ex-Ajacied zonder problemen de medische keuring. Zijn transfer was niet rond voordat de selectie op woensdag naar de Verenigde Staten vertrok voor een trainingskamp, maar wellicht vliegt hij op eigen gelegenheid naar de VS om zich aan te sluiten bij de pre-season tour. Hij wordt daar niet alleen herenigd met Erik ten Hag, zijn oude trainer van Ajax, maar ook met voormalig ploeggenoten Donny van de Beek, Antony en Lisandro Martínez.

Artikel gaat verder onder video

In gesprek met La Gazzetta dello Sport nam Onana woensdag afscheid van Inter. "Ik kan de hele wereld rondreizen, maar het wordt moeilijk om supporters als die van Inter te vinden", zei hij. "Ik zal nooit vergeten hoe San Siro me heeft laten voelen. Ik heb een jaar in Milaan gespeeld, maar ik blijf voor altijd een Interista. Ik had gewild dat we de Scudetto hadden gewonnen. Ik weet hoe graag iedereen de tweede ster op de borst wil, ik hoop dat die tijd snel aanbreekt."

Transfersom

Over het exacte transferbedrag verschilt de berichtgeving enigszins. Journalist Laurie Whitwell van The Athletic maakte dinsdag melding van een transfersom van 51 miljoen euro plus 4 miljoen aan bonussen. Volgens de Italiaanse journalist Gianluca Di Marzio van Sky Italia gaat het echter om een vast bedrag van 52,5 miljoen euro, plus 5 miljoen aan 'makkelijk haalbare' bonussen.

In ieder geval wordt Onana de op twee na duurste keeper aller tijden. Alleen Alisson Becker (voor 62,5 miljoen van AS Roma naar Liverpool) en Kepa Arrizabalaga (voor 80 miljoen van Athletic Club naar Chelsea) brachten in het verleden een hoger bedrag op.