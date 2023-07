Ook PSV denkt aan Jeremiah St. Juste als verdedigende versterking

PSV denkt aan Jeremiah St. Juste als versterking voor het aankomende seizoen, zo meldt journalist Mounir Boualin van FCUpdate. De 26-jarige verdediger van Sporting Portugal ligt goed in de markt en werd kortgeleden ook in verband gebracht met een transfer naar Ajax. De kans dat St. Juste daadwerkelijk terugkeert in de Nederlandse top, lijkt ondanks de interesse op dit moment niet bijster groot.

Het is geen geheim dat PSV op zoek is naar een rechtsbenige centrale verdediger. Waar deze dinsdag naar buiten kwam dat de naam van Davinson Sánchez op het Eindhovense lijstje staat, is nu ook duidelijk dat St. Juste een mogelijk doelwit is. Het inlijven van de verdediger, die een jaar geleden voor om en nabij de tien miljoen euro de overstap van FSV Mainz naar Sporting Portugal maakte, wordt wel een flinke uitdaging.

De Portugese topclub wil St. Juste namelijk niet verkopen. De verdediger was het afgelopen seizoen, ondanks dat hij meerdere keren door een blessure aan de kant stond, een belangrijke pion in het elftal van trainer Rúben Amorim. In totaal speelde St. Juste 32 officiële wedstrijden voor zijn Portugese werkgever. Het activeren van de afkoopclausule is voor PSV en Ajax in ieder geval geen optie: dan moet er liefst 45 miljoen euro op tafel worden gelegd.

St. Juste begon zijn profcarrière bij sc Heerenveen en maakte in 2017 de overstap naar Feyenoord. Twee jaar later werd hij door overgenomen FSV Mainz 05, dat hem in de vorige zomerse transferperiode doorverkocht aan Sporting Portugal.

In deze video bespreekt Mounir Boualin de interesse van PSV en Ajax in Jeremiah St. Juste