Opluchting bij Feyenoord: Valentijn Driessen eindelijk terug van vakantie

Valentijn Driessen is terug van zijn vakantie in Portugal. De journalist van De Telegraaf schoof vrijdag weer aan bij de podcast Kick Off, wat zelfs 'in Feyenoord-kringen' met gejuich zal zijn begroet.

De eveneens in de podcast aangeschoven chef sport van de krant, Marcel van der Kraan, vertelt dat hij bij de afgelopen weken regelmatig werd aangesproken op de afwezigheid van Driessen. "Zelfs in Feyenoord-kringen vonden ze het niet zo leuk dat Valentijn zo lang weg was", meldt Van der Kraan. "Als zelfs de suppoosten aan de deur van De Kuip al naar je toekomen en vragen: Hé meneer van De Telegraaf, kun je ons alsjeblieft of hij er morgen weer is..."

Artikel gaat verder onder video

Niet alleen in de twee keer in de week verschijnende podcast, maar ook op televisie werd Driessen blijkbaar node gemist in Rotterdam. "Er werd zelfs gevraagd waarom hij dan niet af en toe vanuit Portugal voor de camera kon verschijnen bij Hélène in De Oranjezomer", vertelt Van der Kraan. De chef sport moest hen echter teleurstellen: "Ik heb geprobeerd uit te leggen dat hij ook recht heeft op vakantie."

"Dus Valentijn: je geloof het of niet, maar je wordt nog gemist ook", besluit Van der Kraan. Driessen zelf is niet onder de indruk: "Ik vind het helemaal niet merkwaardig."