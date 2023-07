Opluchting voor Ryan Giggs: Engelse rechtbank ziet af van verdere vervolging

Ryan Giggs (49) hoeft niet langer te vrezen voor vervolging wegens mishandeling van zijn ex-vriendin Kate Greville en haar zus Emma. Dat melden Engelse media waaronder de BBC en The Guardian dinsdagochtend.

Giggs werd in november 2020 gearresteerd op verdenking van twee incidenten waarbij hij zijn toenmalige partner en haar zus fysiek zou hebben belaagd. Ook zou de oud-speler van Manchester United zijn toenmalige partner Kate op dwingende wijze onder controle hebben geprobeerd te houden. In april 2021 stond hij voor het eerst voor de rechtbank, waar hij de feiten ontkende.

Uiteindelijk startte de rechtszaak tegen Giggs op 8 augustus 2022. Een elfkoppige jury moest destijds beslissen of Giggs al dan niet schuldig zou worden bevonden. De zeven vrouwen en vier mannen die deel uitmaakten van die jury konden het echter niet eens worden, waardoor Giggs zich op 31 juli van dit jaar opnieuw bij de rechter zou moeten verantwoorden in een zogeheten retrial.

Zover komt het dus niet. Dinsdag heeft rechter Hilary Manley van de rechtbank in Manchester uitgesproken dat Giggs op alle drie de aanklachten niet schuldig is bevonden. Namens de Welshman reageert zijn advocaat Cris Daw op het nieuws: "Dhr. Giggs is enorm opgelucht dat deze zaak eindelijk is gesloten nadat hij drie jaar heeft gevochten om zijn naam te zuiveren. Hij wil nu zijn leven en carrière weer oppakken als onschuldig man."

Giggs maakte liefst 24 seizoenen deel uit van de hoofdmacht van Manchester United, waarmee hij onder meer dertien (!) keer kampioen van Engeland werd en twee keer beslag legde op de Champions League. Na het beëindigen van zijn actieve loopbaan in 2014 fungeerde hij op Old Trafford als assistent van zowel David Moyes als Louis van Gaal. Vanaf 2018 was hij bondscoach van Wales, een rol die hij na zijn arrestatie overliet aan zijn assistent Rob Page. Voorafgaand aan de strafzaak in juni 2022 maakte de Welshe voetbalbond bekend dat Giggs definitief terugtrad.