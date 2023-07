Opvallend lage vraagprijs voor Feyenoord- en Ajax-target Zakharyan genoemd

De komst van Arsen Zakharyan naar de Eredivisie lijkt een stuk realistischer dan eerder werd aangenomen. Het doorgaans goed ingevoerde 1908.nl kwam dinsdagavond als eerste met de interesse van Feyenoord, maar gaf aan dat de deal ontzettend lastig werd. Fabrizio Romano bevestigde de geruchten vervolgens en wist dat Ajax hem ook op de radar heeft staan. Inmiddels is een relatief lage vraagprijs genoemd voor de middenvelder van Dinamo Moskou.

Een jaar geleden had Ajax de aanvallende middenvelder ook al in het vizier, maar destijds hing er nog een prijskaartje van 25 miljoen euro om de nek van Zakharyan. 1908.nl schatte de kans dinsdagavond nog als ‘minuscuul’ in dat de deal voor Feyenoord zou slagen en noemde nog de afkoopsom van vijftien miljoen euro, die in het contract zou staan van Zakharyan.

De Telegraaf weet echter dat de middenvelder slechts acht miljoen euro hoeft te kosten. Dat is iets meer dan de helft dan voor Sebastian Szymanski op tafel moest komen en lijkt een bedrag dat zeker wél haalbaar is voor Feyenoord. Hoewel Ajax zich tot dusver vooral richtte op Eduard Spertsyan, kan het bedrag van acht miljoen de interesse van de Amsterdammers ook doen aanwakkeren.

Zakharyan is niet de enige voetballer die hoog op het lijstje van Feyenoord staat, in de laatste weken vielen onder andere de namen van Luka Ivanusec, Gustav Isaksen en Thiago Almada, al is die laatste het minst concreet. Tot dusver werden Ramiz Zerrouki, Yankuba Minteh en Thomas van den Belt al aangetrokken door de Rotterdammers.