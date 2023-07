Oud-prof zet grote vraagtekens achter Ajax-ambities en voorspelt rampzalige eindklassering

Oud-voetballer Gerard van der Lem heeft er een hard hoofd in dat Ajax komend seizoen hoge ogen gaat gooien. Tijdens NH Radio Sportcafé stond hij er niet van te kijken dat Dusan Tadic vertrok, maar weet daardoor wel dat Ajax op dit moment nog lange niet klaar is voor de seizoenouverture. Van der Lem stelt zelfs dat de Amsterdammers op dit moment buiten de top drie vallen.

De oud-aanvaller vindt het veelzeggend dat Tadic zijn contract laat ontbinden en heeft twijfels over de Amsterdamse ambities. “Het geeft een beetje de doelstelling aan van de club, van de directie. Ze hebben die (Branco, red.) Van den Boomen en een jeugdspeler (Benjamin Tahirovic, red.) aangetrokken en dat is niet genoeg”, begint hij. “Als dat zo blijft, dan speel je maximaal voor de vierde plaats.”

Van der Lem speelde, voordat hij in 1984 zijn carrière beëindigde, onder meer voor FC Amsterdam, Feyenoord en FC Utrecht. Hij weet vrijwel zeker dat Ajax komend seizoen gaat teleurstellen als er nu niks gebeurt. “Ze kunnen wel spelers halen, maar dat doen ze niet. Ze kiezer er voor om nu even op het geld te zitten en ik weet niet of dat verstandig is. Voor je fans in ieder geval niet, want die willen prestaties zien. Voor Ajax wordt dit weer een tussenjaar. Ze worden vierde”, oordeelt Van der Lem.

Zoals gezegd stond de inmiddels zeventigjarige Amsterdammer er niet van te kijken dat Tadic ineens vertrok bij de club. “Waar ik wel van schrok, was zijn salaris, dat op dat moment zes miljoen euro was. Op het moment dat het minder gaat, moet je er juist staan. Dan moet je door en helpen om dat te verbeteren. Maar dat doet hij dus niet”, legt Van der Lem uit.