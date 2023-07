Oud-PSV'er Angeliño rondt opmerkelijke transfer af, Rik Elfrink heeft zijn bedenkingen

Voormalig NAC Breda- en PSV-verdediger Angeliño heeft donderdag zijn vertrek bij RB Leipzig formeel afgerond. De linksback tekent een huurcontract voor één seizoen bij het Turkse Galatasaray, dat hem bovendien voor een bescheiden som definitief kan overnemen van de nummer drie van de Bundesliga.

Galatasaray meldt via de officiële kanalen dat de 1,5 miljoen euro betaalt om Angeliño komend seizoen te huren van de Duitse topclub. "De voorwaardelijke koopprijs van de speler bedraagt 6 miljoen euro", maakt Cim Bom ook direct de hoogte van de optie tot koop bekend. En alsof ook dat nog niet genoeg is maakt de club eveneens het salaris van Angeliño bekend: de Spanjaard strijkt komend seizoen een nettobedrag van 2,3 miljoen euro op.

In 2013 werd Angeliño door Manchester City voor 4,5 miljoen weggeplukt uit de jeugdopleiding van Deportivo La Coruña. Na verhuurperiodes aan New York City FC, FC Girona, RCD Mallorca én NAC Breda nam PSV de back in 2018 voor 5,5 miljoen euro definitief over van de Engelse topclub. Die haalde hem een jaar later echter voor 12 miljoen weer terug. Een half jaar later volgde een eerste huurperiode in Leipzig, gevolgd door een definitieve transfer in de zomer van 2021 waarbij City 18 miljoen euro ontving. Afgelopen seizoen verhuurde RB Leipzig de aanvallende back aan TSG Hoffenheim.

In Eindhoven wordt nog weleens weemoedig teruggedacht aan de indrukwekkende rushes langs de zijlijn van Angeliño, die namens PSV liefst twaalf assists leverde in zijn ene seizoen (2018-19). Het wekt dan ook enige verbazing dat de Spanjaard nu op 26-jarige leeftijd opduikt in Turkije, doorgaans een competitie waar goede voetballers pas na hun dertigste terechtkomen. Rik Elfrink, namens het Eindhovens Dagblad clubwatcher van PSV, heeft in ieder geval zijn bedenkingen: "Angelino heeft nu getekend bij Galatasaray. Een paar jaar geleden lazen we regelmatig dat dat een grote club is", schrijft hij op Twitter.