Paris Saint-Germain handelt razendsnel en presenteert Luis Enrique

Luis Enrique is de nieuwe hoofdtrainer van Paris Saint-Germain. De 53-jarige oefenmeester is kort na het ontslag van Christophe Galtier aangesteld in het Parc des Princes.

Het nieuws komt niet uit de lucht vallen. Het was al een tijdje duidelijk dat Luis Enrique komend seizoen aan het roer staat in Parijs, maar de officiële bevestiging ontbrak nog. Deze woensdag - enkele uren na de bekendmaking van de breuk met Galtier - is Luis Enrique gepresenteerd door de kampioen van Frankrijk.

Als hoofdtrainer/bondscoach was Luis Enrique eerder werkzaam bij FC Barcelona B, AS Roma, Celta de Vigo, FC Barcelona en de nationale ploeg van Spanje. Eind vorig jaar werd Luis Enrique als bondscoach op straat gezet nadat Spanje door Marokko werd uitgeschakeld in de achtste finale van het WK in Qatar.

Galtier hield het slechts een jaar vol als hoofdtrainer van Paris Saint-Germain, ondanks dat de sterrenformatie uit Parijs wel de landstitel won. Dat deed PSG echter op allesbehalve overtuigende wijze. In de Champions League was de achtste finale het eindstation.