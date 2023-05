'José Mourinho kan overstap maken naar Europese grootmacht'

José Mourinho is in beeld om na dit seizoen Christophe Galtier op te volgen bij Paris Saint-Germain. De club ziet in de Portugese trainer de ideale opvolger en er zouden ook al gesprekken zijn geweest tussen de Mourinho’s zaakwaarnemer Jorge Mendes en Luis Campos van PSG.

Mourinho is op dit moment nog trainer bij AS Roma, maar volgens RMC Sport neemt de interesse van PSG in de Portugese trainer steeds meer toe. De Franse topclub wil graag ooit een Champions League winnen en ziet de succescoach als de ideale opvolger van Galtier.

Campos en Mourinho kennen elkaar al sinds hun studententijd in Portugal en de bestuurder denkt dat de tweevoudig winnaar van de Champions League met FC Porto en Internazionale de beste kandidaat is. Zaakwaarnemer Mendes en Campos zouden al vergevorderd zijn in de onderhandelingen.

Bij AS Roma heeft Mourinho het erg naar zijn zin, alleen wil de Portugees graag naar een club toe die dichter bij zijn ambities ligt. Vorig jaar won The Special One nog de Conference League ten koste van Feyenoord en dit jaar staat de ploeg in de halve finale van de Europa League. Gezien de middelen wordt het volgens de coach lastig om meer uit dit elftal te halen en lijkt een stap hogerop zeer reëel.