Paris Saint-Germain ontvangt bod van 300 miljoen euro op Kylian Mbappé

Al-Hilal heeft een bod van 300 miljoen euro uitgebracht op Kylian Mbappé, zo maakt transferspecialist Fabrizio Romano bekend. Paris Saint-Germain wil zijn sterspeler verkopen nu alles erop wijst dat de 24-jarige aanvaller zijn contract in het Parc des Princes niet gaat verlengen.

Vorige week barstte de bom bij Paris Saint-Germain. De kampioen van Frankrijk besloot Mbappé niet mee te nemen op tournee naar Japan omdat men in het Parc des Princes vermoedt dat hij een akkoord heeft met Real Madrid over een transfervrije overstap in de zomer van 2024.

Artikel gaat verder onder video

Verlengt Mbappé zijn contract niet, dan gaat Paris Saint-Germain proberen hem deze zomer verkopen. Al-Hilal wil van de ontstane situatie profiteren en is bereid diep in de buidel te tasten om de aanvaller naar Saudi-Arabië te halen. Het record van de duurste transfer ooit staat nu nog op naam van Neymar, die in 2017 voor 222 miljoen euro de overstap van FC Barcelona naar Paris Saint-Germain maakte.

Al-Hilal is nog niet in gesprek met Mbappé zelf. Het is ook nog maar de vraag of de Franse aanvaller een overstap naar Saudi-Arabië in deze fase van zijn carrière ziet zitten. De Saudi Pro League heeft met onder meer Cristiano Ronaldo en Karim Benzema enkele grote namen aangetrokken, maar is qua niveau (nog) niet vergelijkbaar met de Franse of Spaanse competitie.