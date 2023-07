PEC Zwolle meldt akkoord: Feyenoord troeft PSV af in de strijd om Thomas Beelen

PSV leek de afgelopen dagen de beste papieren te hebben in de strijd om de handtekening van Thomas Beelen, maar de talentvolle verdediger die in het voorbije seizoen zijn doorbraak beleefde bij PEC Zwolle heeft gekozen voor een overgang naar Feyenoord. De Zwollenaren maken vlak na het onderlinge oefenduel melding van een akkoord met de landskampioen.

Voor PEC Zwolle is het aanstaande vertrek van Beelen een volgende aderlating. De Zwollenaren promoveerden als nummer twee van het afgelopen seizoen in de Keuken Kampioen Divisie naar de Eredivisie, maar mogen hun borst natmaken. Ze namen al afscheid van smaakmakers Younes Taha (FC Twente) en Thomas van den Belt (Feyenoord) en zagen ook succestrainer Dick Schreuder vertrekken. Beelen is nu dus de volgende steunpilaar van het succesvolle Zwolse elftal dat de deur achter zich dicht gaat trekken. De verdediger brak in het voorbije seizoen door in de hoofdmacht van PEC Zwolle en speelde zich als één van de drie verdedigers in een driemansdefensie in de kijker van vrijwel de gehele binnenlandse top.

De Telegraaf meldde een paar weken geleden al dat AZ en FC Twente een 'serieus' bod hadden gedaan op Beelen. Dat was nog vóórdat bekend werd dat óók Feyenoord en PSV de jonge verdediger op de korrel hadden. De Eindhovenaren hoopten de komst van Beelen dit weekend af te kunnen ronden, maar diens voorkeur gaat dus uit naar een overstap naar de landskampioen. PEC Zwolle meldt zaterdagmiddag dat het een akkoord heeft bereikt met Feyenoord over een transfer van Beelen. De verwachting is dat de laatste details op 'korte termijn' afgerond kunnen worden. Feyenoord en PEC Zwolle troffen elkaar eerder op de zaterdag nog op het terrein van amateurvereniging VV Smitshoek in Barendrecht. Het was voor Feyenoord de eerste oefenwedstrijd in aanloop naar het nieuwe seizoen. De ploeg van trainer Arne Slot won met 3-1. Beelen behoorde niet tot de selectie van PEC Zwolle.

De nummer één van het voorbije seizoen in Nederland roert zich nadrukkelijk op de transfermarkt. Beelen is na Van den Belt de tweede PEC Zwolle-speler die een uitstekend seizoen bekroont met een overstap naar De Kuip. Feyenoord versterkte zich ook al met onder meer Ramiz Zerrouki en Timon Wellenreuther.