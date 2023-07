Peperdure Havertz zorgt voor hilariteit met onwaarschijnlijke missers

De peperdure Arsenal-aanwinst Kai Havertz heeft zich tijdens de pre season tour van zijn nieuwe club in de Verenigde Staten niet van zijn beste kant laten zien. Op sociale media wordt volop gelachen om de pogingen van de Duitser om met een volley te scoren. Ook bij een spelletje waarbij hij een bal moet aannemen en in één keer in een gat moet schieten om punten te scoren komt de aanvaller er niet goed vanaf.

De acties van Havertz maakten deel uit van de MLS All-Star Skills Challenge, waarbij verschillende spelers van Arsenal acte de présence gaven in de strijd met DC United. Bij het onderdeel 'schieten' moesten de spelers in zestig seconden zoveel mogelijk targets zien te raken vanaf de penaltystip. Jurriën Timber maakte daarbij indruk door 50 punten te scoren, eentje meer dan Jakub Kiwior en ruim meer dan aanvaller Folarin Balogun.

Havertz was vervolgens aan de beurt bij de Touch Challenge, scoorde daarbij weliswaar 86 punten maar viel vooral op door zijn matige aannames. Meerdere passes sprongen van zijn voeten. Ook bij het onderdeel Cross and Volley, waarbij voorzetten vanaf de rand van de zestien op doel moesten worden geschoten, kwam hij er niet bijster goed vanaf. Niet één van zijn schoten belandde uiteindelijk tussen de palen, een unicum in de geschiedenis zo blijkt uit een tweet van LiveScore.

