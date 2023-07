Pierie rekent op sociale media hard af met gerucht over vertrek bij Ajax

Kik Pierie draait deze zomer de voorbereiding mee met Ajax, maar lijkt overbodig binnen de selectie van Maurice Steijn. Op sociale media gaat een gerucht rond dat de centrumverdediger met zijn zaakwaarnemer in Breda is gespot, maar met dat gerucht rekent de Ajacied hard af.

Het Instragram-account Voetbalalert meldde vrijdagavond dat Pierie met zijn zaakwaarnemer Elwin Olde Riekerink gespot zou zijn in het centrum van Breda. NAC Breda zou een van de clubs zijn die belangstelling heeft voor de verdediger, die vorig seizoen op huurbasis voor Excelsior uitkwam in de Eredivisie.

Artikel gaat verder onder video

Het account benadrukt wel dat NAC niet de enige club is die geïnteresseerd is in het jeugdproduct van SC Heerenveen, waar de centrumverdediger eerder ook al aan werd gelinkt. Op de geruchten op Instagram reageert Pierie vrijdagavond zelf kort maar krachtig af: 'Fake news', schrijft de 22-jarige voetballer onder het account.