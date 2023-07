Ploeggenoot van Fábio Silva en Francisco Conceição strijkt neer in Eredivisie

AZ heeft zich versterkt met Alexandre Penetra, zo maakt de club uit Alkmaar maandagavond bekend via de officiële kanalen. De 21-jarige Portugese centrumverdediger komt over van Famalicão, afgelopen seizoen de nummer acht op het hoogste niveau in Portugal.

Penetra is bij AZ de opvolger van Sam Beukema, die begin deze maand de overstap naar het Italiaanse Bologna maakte. De Portugese stopper was bij Famalicão nog in het bezit van een contract tot de zomer van 2026, waardoor AZ een transfersom op tafel heeft moeten leggen voor hem.

Penetra was vorige maand nog met Portugal actief op het EK Onder-21, waarin de Portugezen strandden in de kwartfinales tegen Engeland. Penetra deed vier wedstrijden op rij negentig minuten mee, waaronder in de groepsfase tegen Jong Oranje (1-1). Hij was tijdens het toernooi ploeggenoot van onder anderen voormalig PSV’er Fábio Silva en Ajacied Francisco Conceição.

“Alexandre is een verdediger die op meerdere posities uit de voeten kan. Zowel op beide posities centraal achterin, als rechtervleugelverdediger. Ik zie hem als een Nederlandse verdediger, met het bekende Zuid-Europese temperament”, licht directeur voetbalzaken Max Huiberts van AZ toe op de clubsite. “Hij schuwt de duels niet en is sterk in de lucht. Ook is hij voetballend sterk. Buiten het veld is het een stabiele en rustige jongen. Eenmaal in het veld komt het temperament tot uiting.”