Plottwist: 'Feyenoord houdt huurling jaar langer in De Kuip nadat financiële eisen van tafel verdwijnen'

De kans dat Feyenoord komend seizoen opnieuw kan beschikken over Sebastian Szymanski lijkt een stuk groter te zijn geworden. Volgens 1908 heeft zijn management de forse financiële eisen die het eerder op tafel legde voor een nieuwe verhuurbeurt deels laten varen, waardoor de landskampioen hem opnieuw een jaar denkt te kunnen huren van zijn eigenlijke werkgever Dinamo Moskou.

Dinsdag leek een hernieuwde huurovereenkomst nog ver weg toen datzelfde 1908 wist te melden dat het management van Szymanski een netto jaarsalaris van ruim twee miljoen euro zou hebben geëist. Hoewel Feyenoord de afgelopen jaren opkrabbelt uit de financiële malaise van voorheen, zou dat bedrag nog altijd te gortig zijn geweest om opnieuw tot een akkoord te komen met de Pools international.

Een dag later hangt de vlag er echter helemaal anders bij. "Van die eisen lijkt nu (deels) af te worden gezien", schrijft de site namelijk. "Feyenoord rekent daarom nog altijd op een langer verblijf van de aanvallende middenvelder", zo wordt bovendien gemeld. Nu de landskampioen van afgelopen seizoen alsnog akkoord lijkt met de financiële eisen van de middenvelder, zou de speler zelf alleen nog maar 'ja' hoeven te zeggen om een tweede seizoen in Rotterdam-Zuid te kunnen gaan spelen.

Afgelopen seizoen kwam Szymanski tot veertig officiële wedstrijden in het elftal van Arne Slot. In de Eredivisie scoorde hij negen keer, waarmee hij een belangrijk aandeel had in het binnenhalen van de eerste landstitel sinds 2017. In de Europa League scoorde hij bovendien één keer, in de groepswedstrijd uit bij het Deense Midtjylland. Die wedstrijd eindigde uiteindelijk in een 2-2 gelijkspel. Met Polen was Szymanski afgelopen winter actief op het WK in Qatar.