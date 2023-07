'PSV schakelt razendsnel door na kwijtraken Simons en gaat voor Belg van 35 miljoen'

PSV blijft niet lang bij de pakken neerzitten nadat Xavi Simons zaterdagavond bekendmaakte in te gaan op de aanbieding van Paris Saint-Germian. Volgens clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad schakelen de Eindhovenaren 'razendsnel door' naar Simons' beoogde opvolger: Charles de Ketelaere.

Vrijdag kwam al naar buiten dat de Eindhovenaren interesse zouden hebben in de 22-jarige Belg, die sinds afgelopen zomer onder contract staat bij AC Milan. Op dat moment hoopte de club echter nog op een langer verblijf van Simons. Nu die hoop vervlogen is zou technisch directeur Earnest Stewart de pijlen vol op De Ketelaere richten, zo blijkt uit het bericht dat Elfrink zondagmiddag op Twitter plaatst.

Artikel gaat verder onder video

De Milanezen telden afgelopen zomer nog een bedrag van liefst 35 miljoen euro neer om De Ketelaere over te nemen van Club Brugge. In veertig wedstrijden (veelal als invaller) kwam de aanvallende middenvelder echter niet één keer tot scoren, waardoor zijn eerste jaar in Italië op z'n minst teleurstellend te noemen is. Het contract van de in België als toptalent te boek staande De Ketelaere loopt nog tot medio 2027.

De lange looptijd van zijn verbintenis in combinatie met de stevige transfersom die de Rossoneri een jaar geleden voor hem neertelden maken een definitieve overgang van De Ketelaere vrijwel onmogelijk, schrijft het Eindhovens Dagblad. "Of De Ketelaere op een voor PSV financieel aanvaardbare manier naar Eindhoven kan komen, is afwachten. Technisch directeur Earnest Stewart heeft hem in ieder geval als een van de mogelijkheden op de lijst staan en moet nu razendsnel schakelen, omdat Xavi Simons weg is bij PSV", schrijft de lokale krant.