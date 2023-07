PSV wint Lichtstadderby; Peter Bosz lijkt eerste keuzes te hebben gemaakt

PSV heeft woensdagavond de oefenwedstrijd tegen FC Eindhoven in winst omgezet. Dankzij doelpunten van Ricardo Pepi, Anwar El Ghazi en Jason van Duiven werd de Lichtstadderby met 3-1 gewonnen.

Peter Bosz koos tegen de stadgenoot niet voor de sterkste formatie. Zo werden onder meer Ibrahim Sangaré, Joey Veerman en Noa Lang aan de kant gehouden. Zij komen zondag in actie, als PSV het opneemt tegen Premier League-club Nottingham Forest.

Dat ten opzichte van de oefenwedstrijd tegen FC Augsburg (2-1 winst) met Joël Drommel slechts één speler bleef staan, is volgens PSV-watcher Rik Elfrink een duidelijk signaal(tje) richting de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord van volgende week.

Het eerste elftal van PSV dat zaterdag tegen FC Augsburg speelde, is Peter Bosz blijkbaar goed bevallen. Hij houdt ze - op Drommel na - aan de kant. Duidelijk signaal(tje) naar de strijd om de Cruijff Schaal van volgende week? Ja. — Rik Elfrink (@RikElfrink) July 26, 2023

Onder meer Jordan Teze, Patrick van Aanholt en Ricardo Pepi stonden woensdag wel aan de aftrap. Zij lijken in de pikorde voorlopig respectievelijk André Ramalho, Phillipp Mwene en De Jong voor zich te moeten dulden.

Pepi liet zich tegen Eindhoven door in de negentiende minuut de 1-0 voor zijn rekening te nemen, waarna El Ghazi twintig minuten later de marge verdubbelde. Nadat de bezoekers vlak voor tijd wat terugdeden via David Garden, gooide Van Duiven in blessuretijd de wedstrijd in het slot.