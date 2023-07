Quilindschy Hartman geeft eerlijk toe: Ajax-speler is beste speler tegen wie hij ooit speelde

Quilindschy Hartman noemt Mohammed Kudus van Ajax de beste speler tegen wie hij ooit heeft gespeeld in zijn carrière. Dat zegt de 21-jarige linkervleugelverdediger van Feyenoord in gesprek met ESPN.

Hartman wordt vrijdag door ESPN onderworpen aan een vragenvuur. Daarbij krijgt hij de vraag gesteld wie de beste speler is tegen wie hij ooit heeft gespeeld. De linksback moet één seconde nadenken, voordat hij resoluut ‘Kudus’ antwoordt, zonder daarbij overigens een nadere toelichting te geven.

Hartman en Kudus kwamen elkaar tot nu toe drie keer tegen, steeds vorig seizoen. Voor het eerst op 22 januari 2023, toen Feyenoord en Ajax elkaar in competitieverband in evenwicht hielden in De Kuip (1-1). Hartman en Kudus stonden toen niet rechtstreeks tegenover elkaar, want Hartman speelde als linksback en Kudus als spits.

Vervolgens troffen zij elkaar voor een tweede maal op 19 maart 2023, opnieuw in competitieverband. Feyenoord won met 2-3 in Amsterdam, maar Hartman beleefde persoonlijk een zwakke middag. De linksback werd bij vlagen tureluurs gespeeld door Kudus, die als rechtsbuiten acteerde, en werd al na 25 minuten voetballen gewisseld vanwege onder meer een vroege gele kaart.

Op 5 april 2023 kruisten Hartman en Kudus ook nog eens de degens in de halve finales van TOTO KNVB Beker. Kudus begon als rechtsbuiten en stond dus tegenover Hartman, maar kon toen geen potten breken en werd uiteindelijk al vroeg in de tweede helft gewisseld. Ajax won overigens met 1-2 in Rotterdam; Hartman viel diep in de blessuretijd geblesseerd uit.