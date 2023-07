Ramiz Zerrouki countert Ajax-vraag tijdens eerste persconferentie als Feyenoorder

Ramiz Zerrouki droomde vroeger niet van spelen in de Champions League met Ajax. De aanwinst van Feyenoord kreeg op een persconferentie een vraag over de aartsrivaal, waar hij tien jaar in de jeugdopleiding speelde. Zerrouki counterde de Ajax-vraag op rustige wijze.

"Ik ben daar naartoe gegaan toen ik acht jaar was, dan maak je natuurlijk geen keuze op gevoel", geeft Zerrouki antwoord op een vraag van VoetbalPrimeur. "Ik was een jongen uit Amsterdam en ik werd gescout, dus dan kom je in die jeugdopleiding. Uiteindelijk ben ik via Twente hier terecht gekomen, dus Champions League met Ajax was niet direct een jongensdroom voor mij. Dat het nu met Feyenoord gaat gebeuren is alleen maar mooi."

Artikel gaat verder onder video

Zerrouki speelde tussen 2006 en 2016 in de jeugdopleiding van Ajax. Een doorbraak zat er echter niet in bij de Amsterdammers en dus vertrok de geboren Amsterdammer op jonge leeftijd naar FC Twente. Na drie jaar in de jeugd van De Tukkers debuteerde hij in de hoofdmacht. Deze zomer liet hij De Grolsch Veste voor een bedrag van acht miljoen euro achter zich voor een avontuur bij regerend landskampioen Feyenoord.

"Uiteindelijk zijn de clubs er vrij op tijd bij elkaar gekomen. Als de clubs eruit zouden komen, was er voor mij geen twijfel. Maar als dat niet het geval was geweest, had ik inderdaad ook verder gekeken", aldus Zerrouki, die succesvol wil zijn in Rotterdam-Zuid. "Ik denk dat een club als Feyenoord ieder jaar mee wil doen voor de titel. Als dat het doel is, wil ik dat zeker worden." Zerrouki tekende een contract voor vier seizoenen in De Kuip.