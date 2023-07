'Recordkampioen nieuwe favoriet in strijd om Volendam-parel Xavier Mbuyamba'

Het is eigenlijk onwaarschijnlijk dat Xavier Mbuyamba volgend seizoen nog speler van FC Volendam is. Hoewel Fabrizio Romano al meldde dat Mbuyamba persoonlijk rond was met Sampdoria, werd dinsdag bekend dat de Wijdbroeken een bod van 1,6 miljoen euro niet voldoende vonden. The Daily Mail stelt dat ook Celtic de verdediger ‘hoog’ op hun verlanglijstje hebben staan.

De kampioen van Schotland van het afgelopen seizoen hoopt Sampdoria af te troeven in de strijd om de 21-jarige centrumverdediger. The Hoops zien hierin goede kans van slagen, weet The Daily Mail. De concurrent uit Italië degradeerde afgelopen seizoen uit de Serie A en heeft serieuze financiële problemen, waardoor Celtic als favoriet kan worden gezien.

Het bod van 1,6 miljoen euro van Sampdoria, waar Andrea Pirlo trainer is, werd dus afgewezen door FC Volendam. Het is nog onbekend hoe hoog het bedrag is wat Volendam dan wél wil zien voor de talentvolle verdediger. Naast Mbuyamba staat ook Pantelis Hatzidiakos op het lijstje van de Schotse topclub.

Mbuyamba speelde afgelopen jaar pas zijn eerste seizoen in dienst van Het Andere Oranje. De stopper maakte in 2018 zijn debuut bij MVV Maastricht, maar werd na elf competitiewedstrijden al weggeplukt door FC Barcelona. Vervolgens maakte de 21-jarige Maastrichtenaar de overstap naar Chelsea, waar hij - net als bij Barça - nooit het eerste elftal haalde en uiteindelijk de transfer mocht maken naar toenmalig promovendus FC Volendam.