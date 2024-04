Zeer ernstig gezondheidsprobleem reden van mysterieuze afwezigheid Xavier Mbuyamba (22)

speelde dit seizoen pas zeven wedstrijden voor FC Volendam. De 22-jarige centrumverdediger maakt woensdagavond tegenover De Telegraaf bekend dat een hartprobleem de reden is waarom hij zo vaak afwezig is. Mbuyamba heeft inmiddels zelfs een onderhuidse defibrillator laten aanbrengen.

“Na een lange periode van stilte kan ik nu vertellen over mijn afwezigheid. Tijdens de jaarlijkse medische keuring voor het seizoen 2023/’24 kwam ik erachter dat ik een hartritmestoornis heb”, schrijft Mbuyamba. “Dit kwam als een grote verrassing, omdat ik nooit verschillen in mijn gezondheid of prestaties had gemerkt.”

Artikel gaat verder onder video

“Na deze ontdekking belandde ik in een reeks uitgebreide medische onderzoeken. Dit is de reden dat ik dit seizoen slechts sporadisch heb gespeeld”, gaat de stopper verder. “Na een lange periode van onderzoeken en testen hebben de artsen, FC Volendam en ik besloten om een S-ICD (een onderhuidse defibrillator, red.) te laten implanteren voor primaire preventie.”

“De eerste fase van rust en herstel is nu voorbij, en ik ben alweer begonnen met individuele trainingen”, vervolgt Mbuyamba, die vorig seizoen met 5 doelpunten en 1 assists in 28 wedstrijden zijn doorbraak in de Eredivisie beleefde bij FC Volendam. “Ik zal de komende tijd werken aan mijn terugkeer bij FC Volendam, en wees gerust, ik zal dit seizoen nog met het team op het veld staan. Misschien vraag je je af hoe ik me voelde? Natuurlijk waren er aanvankelijk zorgen, zoals velen zouden hebben over hun gezondheid. Toch heb ik altijd geloofd dat dit geen probleem of hindernis zou vormen voor mijn voetbalcarrière. Ik ben een winnaar en een vechter!”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Aad de Mos: 'Hij moet trainer van Ajax worden, helaas heeft hij één ding tegen zich'

Aad de Mos benoemt de ideale trainer voor Ajax. "Maar die jongen heeft één ding tegen, helaas."