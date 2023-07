'FC Volendam veegt Italiaans miljoenenbod op volgende sterkhouder ook van tafel'

FC Volendam is niet van plan om Xavier Mbuyamba zonder slag of stoot te laten vertrekken. De sterke verdediger staat hoog op het verlanglijstje van Sampdoria, dat afgelopen seizoen degradeerde naar de Serie B. Een eerste bod vanuit Genua is naar verluidt afgewezen door Volendam.

Volgens Voetbal International vindt men bij Volendam een bod van 1,6 miljoen euro onvoldoende. Dat bedrag zou door mogelijke bonussen nog hoger kunnen uitvallen. Toch zet Volendam op dit moment al hoger in voor de voormalig jeugdspeler van FC Barcelona en Chelsea. De geboren Maastrichtenaar ligt nog tot medio 2025 vast in het vissersdorp en er is een optie om nog langer samen door te gaan.

Eerder kwam de Italiaanse transferspecialist Fabrizio Romano naar buiten met het nieuws dat Muyamba al persoonlijk rond zou zijn met Sampdoria. De Limburger wil graag de stap maken naar Genua, waar hij samen kan gaan werken met trainer Andrea Pirlo. Volendam wil, net als in de situatie rond Carel Eiting, niet zomaar meewerken aan een transfer van sterkhouder Muyamba. Hij speelde vorig seizoen dertig wedstrijden.

Sampdoria kijkt overigens niet alleen in Volendam rond voor een versterking van de defensie. Ook AZ-verdediger Pantelis Hatzidiakos wordt gezien als eventuele aanwinst. Hij ligt nog een jaar vast in Alkmaar en gaf eerder al aan een avontuur in het buitenland wel te zien zitten. De 26-jarige international van Griekenland liet ook al weten een langer verblijf bij AZ ook niet erg te vinden.