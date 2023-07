Carel Eiting drie dagen na ziekmelding terug bij Volendam, Telegraaf spreekt nog steeds van 'transferconflict'

Carel Eiting was dinsdagochtend 'gewoon' weer aanwezig op de training van zijn club FC Volendam. De middenvelder meldde zich afgelopen weekend nog ziek omdat hij teleurgesteld is dat de club hem niet laat vertrekken naar FC Twente.

De 25-jarige Eiting meent door een clausule in zijn contract voor een bedrag van vier ton de overstap naar Enschede te kunnen maken. FC Volendam heeft echter gebruikgemaakt van een optie in zijn verbintenis. Daardoor ligt hij niet tot medio 2024 maar een jaar langer vast in het vissersdorp. Bovendien, zo schrijft De Telegraaf, is de gelimiteerde transfersom daarmee volgens FC Volendam uit het contract verdwenen.

Eiting en zijn entourage zouden die lezing niet ondersteunen, zo schrijft de krant: "Het kamp-Eiting is verbolgen over de actie van Volendam, omdat volgens hen de optie alleen volgend jaar gelicht kon worden en niet nu al." De club meent echter volledig in haar recht te staan: "FC Volendam stelt, dat er wel een einddatum voor het lichten van de optie genoemd wordt, maar geen begindatum, zodat het toegestaan is om dit te doen."

De interesse van FC Twente zou nog niet verdwenen zijn, ook het feit dat Eiting voorlopig weer meetraint betekent niet automatisch dat alles weer koek en ei is tussen club en speler. "Onduidelijk is nog of er op korte termijn een oplossing kan worden gevonden voor het transferconflict", schrijft De Telegraaf dan ook. FC Volendam lijkt in te zetten op een veelvoud van de genoemde vier ton. Eerder kwam naar buiten dat de club een bedrag tussen de 2,4 en drie miljoen euro zou verlangen voor de oud-Ajacied.