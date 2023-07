FC Volendam haalt uit naar FC Twente: 'Wonderlijk en onacceptabel'

FC Volendam is niet te spreken over de poging van FC Twente om Carel Eiting (25) naar Enchede te halen. Technisch directeur Jasper van Leeuwen van Het Andere Oranje haalt tegenover De Telegraaf uit naar naar de Tukkers, die in zijn ogen een veel te laag openingsbod hebben gedaan én zich niet aan de regels van de FIFA zouden houden.

Dinsdagavond bracht diezelfde krant al naar buiten dat het openingsbod van Twente neerkomt op een bedrag van vier ton. "Wonderlijk en voor ons onacceptabel", vat Van Leeuwen kernachtig samen hoe men in Volendam tegen die som aankijkt. "En dat geldt ook voor de handelswijze (van FC Twente, red.)", voegt de technisch directeur daaraan toe.

Daarmee doelt Van Leeuwen op het feit dat Twente de speler, die in Volendam een contract heeft tot medio 2024, "zonder enige communicatie en toestemming" zou hebben benaderd en ook al in onderhandeling zou zijn over een contract. De Telegraaf stipt aan dat een dergelijke handelswijze 'tegen de FIFA-reglementen' is. In Volendam schat men de transferwaarde van Eiting bovendien een stuk hoger in dan FC Twente: de club zou 'het zes- of zevenvoudige' van het openingsbod verlangen. Dat zou neerkomen op een bedrag van 2,4 tot 3 miljoen euro. Van Leeuwen: "Twente weet hoe wij hierin zitten en ik heb daar verder ook niks aan toe te voegen."

Eiting is afkomstig uit de jeugdopleiding van Ajax. Hij debuteerde in Amsterdam reeds in 2016 in de hoofdmacht in het met 1-6 gewonnen bekerduel tegen Kozakken Boys. In de daaropvolgende seizoenen maakte de middenvelder geregeld minuten in het eerste, maar speelde hij vooral met Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Nadat de Amsterdammers hem in het seizoen 2020-21 al hadden verhuurd aan het Engelse Huddersfield, stapte hij in 2021 over naar KRC Genk. De Belgische club liet hem een half jaar later terugkeren naar Huddersfield, waarna Volendam hem vorig jaar zomer terughaalde naar de Eredivisie. Afgelopen seizoen kwam Eiting 34 keer in actie voor het elftal van toenmalig trainer Wim Jonk, hij scoorde daarin drie keer en was goed voor tien assists.