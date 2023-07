'Ryan Gravenberch krijgt eindelijk duidelijkheid: dit is Bayern München van plan met oud-Ajacied'

Als we het Duitse Kicker moeten geloven heeft Ryan Gravenberch eindelijk duidelijkheid gekregen over zijn toekomst bij Bayern München. De middenvelder kwam afgelopen seizoen maar amper in actie, en wilde daar maar wat graag verandering in brengen. Het Duitse medium stelt dat Der Rekordmeister heeft besloten om de Nederlander op de verhuurlijst te zetten.

Bayern beschikt op dit moment over Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Konrad Laimer en zoekt mogelijk nog naar een andere middenvelder. Daardoor is er volgens Kicker bijzonder weinig perspectief voor Gravenberch en heeft de club zodoende besloten om hem uit te lenen. De Duitsers vinden dat de oud-Ajacied meer aan spelen moet komen.

Zowel onder Julian Nagelsmann als onder Thomas Tuchel kon Gravenberch geen basisplek afdwingen. In totaal kwam hij 33 keer in actie voor de Bundesliga-kampioen. Bij een groot deel van die wedstrijden werd de 21-jarige middenvelder gebruikt als invaller. De Amsterdammer kwam vorig zomer voor een kleine twintig miljoen euro over van Ajax.

Eerder toonden Arsenal en Liverpool interesse in de middenvelder. Laatstgenoemde club lijkt echter al weer afgehaakt. Dit komt mede omdat het nog onduidelijk was of Bayern de middenvelder wilde behouden of laten gaan.