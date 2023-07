Salaris Messi bij Inter Miami bekendgemaakt: ook FC Barcelona betaalt de Argentijn nog een deel

Lionel Messi gaat in de komende jaren een bedrag tussen de 45 en 55 miljoen euro per seizoen incasseren in dienst van Inter Miami. Jorge Mas, met David Beckham mede-eigenaar van de Amerikaanse club, heeft dat bedrag in een interview met El Pais naar buiten gebracht.

Hoewel Messi er flink op vooruit gaat in de MLS, want bij PSG kwam hij in de laatste jaren tot zo’n dertig miljoen euro per jaar, had hij in Saudi-Arabië veel meer kunnen verdienen. Daar lag namelijk een aanbod van naar verluidt zo’n vijfhonderd (!) miljoen euro per seizoen voor de kleine Argentijn. Dat heeft hij dus links laten liggen voor de overstap naar Amerika.

Naast het salaris krijgt Messi ook een klein deel van de shirtverkoop en de winst uit de televisierechten, die momenteel in handen is van Apple. Het was al duidelijk dat het Amerikaanse bedrijf net als Adidas een belangrijk aandeel had in de financiële realisatie van de komst van Messi. Ook erkende Mas dat de voetballer na zijn actieve loopbaan een deel van de aandelen van Inter Miami overgedragen krijgt.

FC Barcelona blijft Messi betalen

Sinds zijn vertrek bij FC Barcelona heeft Messi ook nog altijd betalingen ontvangen van de Catalaanse grootmacht. Volgens La Vanguardia, bevestigd door voorzitter Joan Laporta, zijn er in de coronatijd afspraken gemaakt over de verdeling van zijn salaris. Er werd vanwege de financiële malaise in Camp Nou besproken dat het achterstallige loon uitgesmeerd werd tot en met 2025. Dat bedrag komt dus bovenop zijn loon bij Paris Saint-Germain en in de nabije toekomst Inter Miami. Om welk bedrag het gaat, is niet bekend.