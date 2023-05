'Hij zal er wel voor zorgen dat Heitinga eruit vliegt bij Ajax'

Wie is volgend seizoen trainer van Ajax? In de nieuwe FCUpdate Podcast gaat het over dit Amsterdamse vraagstuk. Daarbij wordt er vooral gekeken naar de nieuwe technisch directeur: Sven Mislintat.

"Het wordt nog maar de vraag of Ajax doorgaat met John Heitinga. Ajax staan nu derde, wellicht loopt de club de Champions League mis", zegt redacteur Frank Hoekman. Host Stan Timmerman grijpt in: "Maar zelfs áls hij tweede wordt, dan denk ik toch dat Ajax niet genoeg heeft gezien om hem te houden."

Ajax kan het seizoen nog enigszins redden door PSV in te halen en op de tweede plaats te eindigen. Het behouden van Heitinga zou volgens Stan hoe dan ook een foute zet zijn. "Het zou direct een aanfluiting zijn voor Mislintat. Die komt hier binnen en heeft grootse plannen, dan moet hij ook laten zien dat hij het beter wil gaan doen. Van een clubman zoals Edwin van der Sar kun je misschien begrijpen dat hij Heitinga nog even laten zitten. Maar Mislintat zal met zijn nieuwe, neutrale blik er wel voor zorgen dat Heitinga eruit vliegt bij Ajax."

Hoe dat in de praktijk eruit gaat zien, moet nog blijken. Meerdere media meldden deze week dat Ajax een streep heeft gezet door de naam van Peter Bosz, die meerdere keren heeft aangegeven graag naar Ajax te willen. Volgens het Algemeen Dagblad zoekt Mislintat het over de landsgrenzen en is de kans groot dat er volgend seizoen voor het eerst sinds de jaren '90 een buitenlandse trainer de touwtjes in handen heeft bij Ajax.