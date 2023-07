Santi Aouna spreekt nieuws van Mike Verweij wéér tegen: Ajax loopt blauwtje bij transferdoelwit

Serhou Guirassy ziet geen heil in een transfer naar Ajax, zo meldt transferspcialist Santi Aouna van het Franse Foot Mercato maandagavond. Eerder op de dag meldde Mike Verweij van De Telegraaf nog dat de spits van VfB Stuttgart een zomerse overgang naar Amsterdam wel ziet zitten, maar Aouna meldt nu juist dat Guirassy daarvoor heeft bedankt.

Verweij maakte maandag in navolging van Kicker melding van de belangstelling van Ajax voor Guirassy. De Amsterdammers zien in de 27-jarige aanvaller, geboren in Frankrijk maar international van Guinee, een geduchte concurrent voor Brian Brobbey. Stuttgart verlangt echter een forse transfersom van vijftien miljoen euro voor zijn aanvalsleider.

Verweij schreef vanmiddag dat Guirassy een overstap naar Amsterdam ‘wel zou zien zitten’, maar volgens Aouna is het tegendeel waar en heeft de spits van Stuttgart de avances van Ajax zelfs al afgeslagen. Guirassy heeft zijn zinnen volgens de verslaggever van Foot Mercato gezet op een transfer naar de Premier League.

Het is opvallend genoeg de tweede keer in zeer korte tijd dat Aouna de berichtgeving van Verweij tegenspreekt. De journalist van De Telegraaf maakte afgelopen zaterdag melding van een transfer van Calvin Stengs van OGC Nice naar Antwerp FC, maar een dag later bracht Aouna het nieuws dat Feyenoord de transfer van de zevenvoudig Oranje-international gekaapt heeft. Wat betreft de transfer van Stengs lijkt Aouna het bij het juiste eind te hebben, aangezien De Telegraaf maandag eveneens bevestigde dat de aanvallende middenvelder annex buitenspeler op weg is naar Feyenoord.