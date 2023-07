Sem Steijn bezorgt FC Twente kleine voorsprong in dubbele confrontatie met Hammarby

FC Twente is de dubbele confrontatie met Hammarby IF in de tweede voorronde van de Conference League begonnen met een minimale zege. In de eigen Grolsch Veste was een doelpunt van Sem Steijn vroeg in de tweede helft genoeg voor een 1-0 zege voor het elftal van de nieuwe trainer Joseph Oosting. Volgende week wacht de return in Zweden.

Zonder de vertrokken sterkhouders Ramiz Zerrouki, Vaclav Cerny en Virgil Misidjan maar met Joshua Brenet nog binnen de gelederen zag de nieuwe Twente-trainer Oosting zijn basiself fanatiek aan het duel met de Zweedse middenmoter starten. Dat resulteerde al snel in een gele prent voor ex-ADO-verdediger Shaquille Pinas, nu uitkomend in deZweedse Allsvenskan. Gevaarlijk werd Twente via Gijs Smal, die zijn poging recht in de handen van doelman Oliver Dovin zag belanden. De gasten uit Stockholm hielden veelal hun verdedigende stellingen en joegen de Tukkers op, zodra zij hun aanval wilden opbouwen. In de 23e minuut verslikte de Zweedse defensie zich, waarna Daan Rots de 1-0 had kunnen maken, maar dit naliet. Twente had alsnog met een voorsprong kunnen gaan rusten, ware het niet dat een prachtige combinatie tussen Gijs Smal en Michel Vlap via laatstgenoemde op de bovenkant van de lat belandde.

Opstelling en beoordelingen FC Twente: Lars Unnerstal 7; Joshua Brenet 7, Mees Hilgers 6,5, Robin Pröpper 7 (79. Max Bruns), Gijs Smal 7,5; Mathias Kjolo 7 (62. Ricky van Wolfswinkel 7), Michael Sadilek 7; Daan Rots 6,5 (89. Naci Ünüvar), Sem Steijn 8 (79. Youri Regeer), Michel Vlap 7,5; Marvin Ugalde 6.

Man van de wedstrijd: Sem Steijn