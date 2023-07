Sergio Rico laat voor het eerst na zwaar ongeluk iets van zich weten en komt met mooie woorden

Sergio Rico heeft voor het eerst sinds zijn zware ongeluk iets van zich laten weten. De reservedoelman van Paris Saint-Germain liep hersenletsel op nadat hij was gevallen van een paard en moest wekenlang in een kunstmatige coma worden gehouden. Via Instagram laat Rico zondagavond voor het eerst iets van hem horen.

“Ik wil alle mensen bedanken die me in deze moeilijke dagen hun liefde hebben getoond en gestuurd”, begint de Spanjaard. “Ik blijf werken aan mijn herstel, dat elke dag beter gaat. Ik voel me weer heel gelukkig. Bedankt allemaal en ik hoop jullie snel te zien”, gaat de 29-jarige doelman verder.

Rico viel op 28 mei van zijn paard en liep daarmee zoals gezegd zwaar hersenletsel van op. Wekenlang moest hij in een kunstmatige coma worden gehouden in het ziekenhuis in Sevilla. PSG annuleerde haar kampioensfeest en staken hun medespeler een hart onder die riem voorafgaand aan de wedstrijd tegen Clermont Foot.

Eerder meldde Alba Silva, de vrouw van Rico, dat de keeper weer kon communiceren. Daarnaast wist de 1,95 meter lange doelman wie de personen om hem heen waren. Eerder deze week kwam het goede nieuws naar buiten dat Rico de intensive care mocht verlaten. Of de Spanjaard nog ooit gaat voetballen is echter nog maar de vraag.