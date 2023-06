Partner Sergio Rico komt met positieve update: 'Maar toestand is nog steeds zorgwekkend'

Goed nieuws over Paris Saint-Germain-doelman Sergio Rico. De partner van hem, Alba Silva, heeft maandag bevestigd dat Rico ontwaakt is uit zijn coma. De keeper lag wekenlang in coma als gevolg van een zware valpartij van een paard. Dit nieuws bracht veel te weeg in Spanje en Frankrijk.

Veel (ex-)medespelers stonden uitgebreid stil bij het ongelukkige lot van Rico. Inmiddels is dus duidelijk dat de Spanjaard is ontwaakt. Silva meldde het goede nieuws aan het Telecino. “We kunnen eindelijk het einde van de tunnel zien. We gaan er stap voor stap naartoe. Ik wist vanaf het begin dat hij er doorheen zou komen omdat hij een kampioen is”, vertelde ze aan het Spaanse medium.

Eind mei viel Rico zoals gezegd van zijn paard en raakte ernstig gewond aan zijn hoofd. Hierdoor kwam de reservekeeper van PSG terecht op de intensive care van het ziekenhuis in Sevilla. Daar werd hij twee weken geleden van de verdoving gehaald om enkele uren later weer in coma gebracht te worden.

Silva vertelt dus dat Rico weer bij bewustzijn is. Hij probeerde daarnaast ook contact te maken. Er kan echter gesteld worden dat hij nog steeds is zorgwekkende toestand verkeert.