Sontje Hansen komt met opvallende onthulling tijdens Ajax-periode: 'Hing tot laat op straat rond, kon mij het schelen'

Het had niet veel gescheeld, of Sontje Hansen was vroegtijdig gestopt met voetballen. De inmiddels 21-jarige aanvaller vertelt in gesprek met De Gelderlander over de problemen waar hij een tijd geleden mee kampte. Hansen was destijds speler van Ajax, maar zag het even niet meer zitten om door te gaan.

“Ik heb overwogen om te stoppen met voetballen. Het was een erg moeilijke tijd voor me. Ik leefde niet meer als een prof”, begint de aanvaller. “Zo hing ik tot laat op straat rond. Kon mij het schelen”, gaat hij verder. Recent maakte Hansen de overstap naar NEC Nijmegen om daar zijn carrière een nieuw leven in te blazen.

Artikel gaat verder onder video

Het had zoals gezegd niet veel gescheeld of Hansen was gestopt met voetballen. Eén persoon heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat hij zijn schoenen niet al aan de wilgen ging hangen. “Voor mijn moeder heb ik op een gegeven moment de knop omgezet. Als ik de handdoek had geworpen, zou ik me enorm schuldig voelen tegenover haar. Zij deed vroeger in haar eentje alles voor mij en mijn broer. Zij is mijn inspiratiebron”, legt Hansen uit.

Hansen hoefde bij Ajax niet op speeltijd te rekenen. Vier maanden lang speelde hij geen wedstrijden in het shirt van de Amsterdammers. Onlangs mocht hij namens NEC zijn officieuze debuut maken in de oefenwedstrijd tegen DIO’30. “Het was dus weer even wennen. Ik was ook een beetje zenuwachtig, ook al was het een oefenwedstrijd tegen een amateurclub. Maar het is heerlijk dat ik weer in het veld mocht staan. Ik voel me weer echt een voetballer”, sluit de aanvaller, die in die oefenwedstrijd trefzeker was, af.