Spaans model doet boekje open over flirtende voetballers op Instagram: 'Ze doen állemaal hetzelfde'

Voetballers in Spanje mogen wat Raquel Reitx betreft wel wat inventiever worden met hun flirtgedrag op social media. Het model en influencer (met ruim een half miljoen volgers op Instagram) deed in een podcast een boekje open over de berichten die zij regelmatig ontvangt van verschillende spelers.

De krant Marca schreef mee en citeert de brunette als volgt: "Ik denk dat ze in de kleedkamer met z'n allen hebben afgesproken hoe ze het doen", begint Reitx. "Ze doen allemaal hetzelfde: eerst sturen ze een fire-emoji, maar ze reageren niet op je story, ze sturen het gewoon", legt ze de vaste werkwijze van de heren voetballers uit. "Als je niet antwoordt, deleten ze het bericht weer. Steeds op dezelfde manier."

Reitx gaat naar eigen zeggen nooit in op de berichten: "Ik heb nooit wat gehad met mensen die me via social media benaderen. Sterker nog, al mijn exen heb ik eerst persoonlijk ontmoet voordat ik ze op social media kende, daar ben ik gewoon niet zo goed in." Het feit dat voetballers op bovengenoemde manier contact met haar blijven leggen kan volgens Reitx echter maar één ding betekenen: "Blijkbaar hebben ze er bij anderen wél succes mee."