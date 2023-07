Sparta heeft nieuwe hoofdtrainer binnen; voorganger Maurice Steijn lovend over beslissing

Jeroen Rijsdijk volgt Maurice Steijn officieel op als hoofdtrainer van Sparta Rotterdam. De oefenmeester was afgelopen seizoen nog assistent en wordt nu door zijn werkgever doorgeschoven. Rijsdijk tekent een contract voor twee seizoenen, Nourdin Boukhari en Foeke Booy worden zijn assistenten.

Rijsdijk is een bekend gezicht in Rotterdam-West. Hij werkte bij Sparta al als assistent, trainer van de beloften en hoofd jeugdopleiding. Daarnaast was hij ook actief bij Almere City FC en de amateurs van ASWH, SHO en Excelsior Maassluis. "Het is voor de directie altijd al duidelijk geweest dat Jeroen Rijsdijk met zijn assistenten de beste optie is voor Sparta indien er geen nieuwe hoofdtrainer met ruime ervaring beschikbaar zou komen die ook nog past bij onze club", aldus technisch directeur Gerard Nijkamp op de clubwebsite.

Steijn begrijpt de beslissing van zijn ex-werkgever maar al te goed. "Prima keuze. Er waren een aantal kandidaten, maar ik weet dat Jeroen er binnen Sparta heel goed op stond. Dit is een terechte keuze. Hij is er klaar voor, hij kan dit. Jeroen is zeker mijn ideale opvolger. Daar heb ik heel veel vertrouwen in. We hebben uitstekend samengewerkt. Met hem zet Sparta de lijn die we afgelopen seizoen zijn gestart door. Dat is heel belangrijk", vertelde Steijn in gesprek met RTV Rijnmond.

Foeke Booy keert op zijn beurt dus terug op Het Kasteel. De Leeuwarder was al eens hoofdtrainer van Sparta en werkte de afgelopen jaren als technisch directeur bij Cambuur. "Foeke heeft niet alleen al eerder op Het Kasteel gewerkt, toen Nourdin het Sparta-shirt nog droeg, maar met al zijn ervaring in binnen- en buitenland zien wij in hem een juiste aanvulling op Jeroen en Nourdin. Daarmee is onze technische staf ingevuld en kan de focus rondom het eerste elftal volledig richting prestatiegericht werken", besloot Nijkamp.