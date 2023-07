Stefan de Vrij neemt definitief besluit over toekomst en blijft actief in Italië

Het huwelijk tussen Internazionale en Stefan de Vrij is nog niet voorbij. Het contract van de verdediger liep vorige week af, maar hij heeft inmiddels zijn handtekening gezet onder een nieuwe verbintenis tot medio 2025.

Dat betekent dat De Vrij aan alweer zijn zesde seizoen bij Internazionale gaat beginnen. De Nederlander maakte in de zomer van 2014 de overstap van Feyenoord naar Lazio. Vier jaar later transfereerde hij transfervrij naar Internazionale. De Vrij had na het aflopen van zijn contract opnieuw de kans transfervrij op zoek te gaan naar een nieuwe werkgever, maar blijft de nummer drie van het afgelopen seizoen in de Serie A dus trouw.

Artikel gaat verder onder video

De Vrij groeide in het shirt van Internazionale uit tot één van de beste verdedigers op de Italiaanse velden. In het afgelopen seizoen was hij echter geen onomstreden basisspeler. De Vrij kwam weliswaar in 38 wedstrijden in actie, maar in de Serie A en Champions League verscheen hij opgeteld 25 keer aan de aftrap. Internazionale bereikte voor het eerst sinds 2010 de finale van de Champions League, waarin Manchester City nipt te sterk was. De Vrij kwam niet in actie.

De 59-voudig international droeg tot op heden 209 keer het shirt van Internazionale. Hij scoorde negen keer en verzorgde bovendien zeven assists. De Vrij werd in 2021 kampioen van Italië.