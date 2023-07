Steijn verwelkomt miljoenenaankoop van Ajax die nog geen wedstrijd speelde

Maurice Steijn leidt zaterdag zijn tweede veldtraining bij Ajax. De nieuwe trainer van de Amsterdammers beschikt niet over een volledige selectie, want de internationals ontbreken wegens recente interlandverplichtingen. Dat geldt ook voor aankoop Benjamin Tahirovic, zo meldt Ajax Showtime.

Iemand die wel zijn gezicht laat zien op de training van zaterdag, is Ahmetcan Kaplan. De centrale verdediger kwam in augustus 2022 over van Trabzonspor voor een bedrag van naar verluidt 9,5 miljoen euro. Hij speelde echter nog geen enkele wedstrijd voor Ajax. Kaplan liep snel na zijn komst een knieblessure op en raakte in december opnieuw geblesseerd aan de knie.

Kaplan traint zaterdag nog wel individueel, maar is dus in ieder geval op de weg terug. Ook Anass Salah-Eddine en Kik Pierie, die vorig seizoen werden gestald bij respectievelijk FC Twente en Excelsior, zijn aanwezig op trainingscomplex De Toekomst. Ook aankoop Branco van den Boomen is erbij.

Kaplan liet deze week aan Ajax TV weten dat hij 'op schema' zit. Hij hoopt aanwezig te kunnen zijn bij het trainingskamp in Duitsland, dat op 24 juli van start gaat. "Ik heb al heel lang niet gespeeld en ik wil heel graag weer spelen. Iedereen is aan het wachten, ik ben ook aan het wachten. Ik heb er echt zin in."

De internationals hebben dus nog vakantie. Behalve Tahirovic hadden ook Jurriën Timber, Dušan Tadic, Mohammed Kudus, Edson Álvarez, Jorge Sánchez, Kenneth Taylor en Brian Brobbey de afgelopen maand interlandverplichtingen en zijn ze daarom afwezig.