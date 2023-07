Steven Berghuis: 'Aan de ene kant heb ik er spijt van, maar aan de andere kant ook weer niet'

Steven Berghuis heeft in gesprek met AT5 uitgebreid teruggeblikt op het incident na afloop van de wedstrijd tussen FC Twente en Ajax van vorig seizoen. De 31-jarige middenvelder annex aanvaller verloor vlak voordat hij de spelersbus instapte zijn zelfbeheersing en haalde uit naar een provocerende omstander.

"Inhoudelijk kan ik er niet veel op ingaan", begint Berghuis. "Ik sta er nog steeds een beetje fifty-fifty in. Ik vind, eerlijk gezegd, dat het uit de hand loopt richting de spelers en scheidsrechters. Wat je over je heen moet laten gaan. Wij gaan dat niet veranderen, dat gebeurt overal. Het gaat te ver. Ik zie het gebeuren op de tribunes en als wij arriveren met de bus."

Het seizoen van Ajax samengevat: Steven Berghuis uit z'n frustratie richting een supporter na afloop van Twente - Ajax. #TWEAJA pic.twitter.com/gXzcOllV41 — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) May 28, 2023

Berghuis mist door het voorval de eerste drie wedstrijden van het nieuwe seizoen. "Uiteindelijk heb ik mezelf ermee. Gisteren (het interview werd vrijdag opgenomen, red.) liep het ook weer uit de hand bij Twente op de tribune. We hebben een serieus probleem hier in Nederland. Aan de ene kant sta ik achter wat ik heb gedaan, want het is tot hier en niet verder. Het houdt voor mij ook een keer op. Aan de andere kant vraag ik me wel af of het iets oplost en of het iets heeft opgelost, behalve dat ik de eerste drie wedstrijden mis."

Dat het slaan van een supporter een no-go is, vindt Berghuis zelf ook. "Dat is het emotionele van mij, dan gebeurt iets wat niet mag. Ik ben speler van Ajax. Ik snap dat kinderen, laat staan mijn eigen kinderen, naar mij opkijken en ik een voorbeeld geef. Daar heb ik aan de ene kant spijt van, maar aan de andere kant ook weer niet. Ik vind dat de KNVB er wel iets aan moet gaan doen."